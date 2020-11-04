''Eğitimde başarı için her zaman desteğe hazırız''

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ile birlikte Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, müdür yardımcıları ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Çiçek, okulun genel durumu ve öğrencilerin eğitim durumu hakkında bilgiler aldı. Okulun genel durumu ile ilgili değerlendirmenin ardından, sınıfları dolaşan Çiçek, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Çiçek, yaptığı açıklamada, '' “Başarılı olmak için daha fazla çalışmanız gerekiyor. Kaymakamlık olarak sizlere her türlü desteği veriyoruz. Bu yıllarda derslerinize yoğunlaşıp, fedakârlıkta bulunursanız, ileri de meyvesini fazlasıyla alırsınız. Sizlerin daha iyi eğitim görmesi için öğretmenlerinize bilim ve teknoloji alanında her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.