Eğitime 43 yılını veren Müdür Yardımcısı Değirmenci, ölümüyle ilçeyi yasa boğdu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı iken geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden 43 yıllık öğretmen İsmail Değirmenci, yakınlarını, eğitim camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.

Hisarcık ilçesi Yeşilhisar Mahallesinde oturan 1979 yılında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde başladığı öğretmenlik mesleğine Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı olarak devam eden, Hisarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve birçok okulda müdürlük, müdür yardımcılığı ve öğretmenlik görevlerinde bulunan İsmail Değirmenci'nin, 1 hafta önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Kütahya İl Milli Eğitim ve Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Değirmenci için taziye mesajları yayınladı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak, sosyal medyada paylaştığı duygu dolu taziye mesajında,” Okulumuzda uzun yıllar müdürlük yapmış ve son olarak müdür yardımcılığı görevini yürüten İsmail Değirmenci öğretmenimiz hakka yürümüştür. Ah müdürüm sen bizi hiç üzmezdin, bugün çok üzdün, yaktın yüreğimizi. Hem babamdın, hem müdürümdün, hayatta herkese iyiliği dokunmuş güzel yürekli insan. Rabbim merhametiyle muamele etsin, mekanın cennet olsun. Ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.