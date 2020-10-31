Eğitime ara verilen okullarda kısıtlama kaldırılıyor

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka ile temaslı sayısının tespit edilmesi sonucu eğitime 14 gün süre ile ara verilen okullardaki kısıtlamanın,

2 Kasım 2020 tarihinden itibaren kaldırılacağı bildirildi.

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020-50 sayılı kararında; 2020-49 sayılı karardaki okullarla ilgili kısıtlamaların 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle kaldırıldığı, Naşa Beldesi'nde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle 15 Ekim 2020 tarihinde başlatılan karantina uygulamasının 30 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona erdiği belirtildi.