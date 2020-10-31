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Eğitime ara verilen okullarda kısıtlama kaldırılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka ile temaslı sayısının tespit edilmesi sonucu eğitime 14 gün süre ile ara verilen okullardaki kısıtlamanın,2 Kasım 2020 tarihinden itibaren kaldırılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka ile temaslı sayısının tespit edilmesi sonucu eğitime 14 gün süre ile ara verilen okullardaki kısıtlamanın,


2 Kasım 2020 tarihinden itibaren kaldırılacağı bildirildi.


Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020-50 sayılı kararında; 2020-49 sayılı karardaki okullarla ilgili kısıtlamaların 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle kaldırıldığı, Naşa Beldesi'nde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle 15 Ekim 2020 tarihinde başlatılan karantina uygulamasının 30 Ekim 2020 tarihi itibariyle sona erdiği belirtildi.

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