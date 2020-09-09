Eğitimin yükselen değeri Emet

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl biri tıp fakültesi olmak üzere 33 öğrencinin 4 yıllık, 71 öğrencinin 2 yılık okullara kayıt yaptırmaya hak kazandığı bildirildi.

Emet İlçe Kaymakamlığı bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Etibor Genel Müdürlüğü destekleri ile yaklaşık 2 yıldır sürdürülen sınavlara hazırlık çalışmaları, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile gelen başarı, Emet ilçesinde yüzleri güldürdü.

Liselerden ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan mezunlara yönelik kurslarda sınavlara hazırlanan öğrenciler üniversite hayali ile buluştu. En iyi dereceyi ise Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Büşra Çoban isimli öğrenci elde ederken, toplamda 33 öğrenci 4 yılık fakültelere yerleşti. 71 öğrenci ise 2 yılık okullara kayıt hakkı kazandı.

Önceki yıllara oranla dikkate değer artış sağlanan eğitim çalışmaları üzerine bir açıklama yapan Emet Kaymakamı Hasna Çiçek, ''Sıkı bir çalışma planı ve bizzat kaymakamlık olarak takiplerimiz ile çalışmalarımızın meyvalarına almanın mutluluğunu yşıyoruz. İnşallah aynı kararlılıkla çalışmalarımız devam ederek. Daha fazla gencimizi hayallerine kavuşturmaya çalışacağız. Bu başarılan sağlanmasında emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Gençlerimize üniversite eğitim hayatlarında başarılar diliyorum''dedi.