Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu turizme kazandırılıyor

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Emet Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından bölgenin turizme kazandırılması amacıyla yapılan 1 Adet restoran, 2 adet bungalov ev,1 ahşap oyun parkı, 1 kamelya, bulunan tesisler bugün yapılan ihale sonrası Emet Günlüce Köyü Muhtarlığına devredildi. Kazıklı Voyvoda veya Kont Drakula olarak anılan Eflak Prensi Vlad Tepes'in esir edildiği yer olduğuna inanılan tarihi Eğrigöz Kalesinin bulunduğu vadi, eşsiz doğası ve manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor. Nehir akıntılarının değişmesi ve suyun devasa kayaları aşındırması ile yüzyıllar süren doğal bir oluşumun neticesi olan 7 kilometre uzunluğundaki İkitaş Kanyonu, kamp kurmak, yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenler için çeşitli imkanlar sunuyor. Görülmeye değer bir doğa harikası olan, kuş seslerinin su sesine karıştığı İkitaş Kanyonu'nda doğanın sunduğu tüm güzelliklerin keyfini çıkarabilir, benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz” dedi.