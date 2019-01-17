Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu'na beyaz örtü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde bulunan tarihi Eğrigöz Kalesi ve 7 kilometrelik İkitaş Kanyonu kar yağışı sonrası eşsiz güzelliğe büründü.

195 nüfuslu Eğrigöz köyü sakinleri, beyaz örtüyle kaplanmış tarihi Eğirigöz Kalesi, İkitaş Kanyonu ve sayısız tarihi kalıntılarıyla bölgenin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

Bölgede bulunan İkitaş Kanyonu, şifalı sularıyla bilinen Dereli Kaplıcaları'na kadar uzanıyor. Bölgenin gerekli yatırımın yapılmasıyla, dağcılar, doğa yürüyüşçüleri, ftoğrafçılar ve gezi gruplarının uğrak yeri olması bekleniyor.

Eğrigöz Kalesi ve yapılmasını istediği kanyon hakkında bilgiler veren Eğrigöz Muhtarı Ahmet Öztürk, "Eğrigöz Kalesi çok eski bir kale. Mağaracılık turizmi ve özellikle dağcılık turizmi için çok güzel bir yer. Kimine göre 5 bin yıllık kimine göre 7 bin yıllık bir kale. Kalenin ön yüzünden bir girişi var, bir de doğusundan kimilerine göre kaçış noktası, kimilerine göre su almak için bir çıkış var. Emet Çayı kale yanından doğal kanyona doğru akmakta. Burayı görmemiz için köyden 3 kilometre dolaşmamız gerekiyor. Buranın tarihe kazandırılması gerekiyor. Kış aylarında ortaya çıkan doyumsuz manzara için özel fotoğraf çekmeye geliyorlar. İnşallah Bölgemiz Emet Kaymakamlığının yürüttüğü çalışmalarla çok daha güzel olacak'' diye konuştu.