'Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonu' ziyaretçilerini bekliyor

Güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı yürüyüşe Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür V. Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire amirleri vatandaşlar ve Eğrigöz Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk katıldı.

Doğa harikası olan Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonu'nda, samimi bir ortamda gerçekleşen yürüyüşte, temiz hava, çay sularının ve kuşların sesi, yüksek tepe ve kayaların görkemliliği, katılımcılara oldukça keyifli anlar yaşattı.

Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonu'na dikkatleri çekmek, hareketli ve sağlıklı yaşama bilinci ve çevre duyarlılığını aşılamak amacıyla, doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini belirten Kaymakm Çiçek, ''Doğa yürüyüşü, aynı zamanda da bir spor faaliyetidir. Bu tür spor faaliyetlerinin ruhsal ve fiziksel anlamda büyük faydaları bulunmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka düzenli bir hareket lazım. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımızın bir sloganı var. “Koşabiliyorken Koşun''. Bizler de koşabiliyorken koşun, yürüyebiliyorken de yürüyün diyoruz. İlçe halkımızın da katıldığı büyük bir yürüyüş organizasyonu gerçekleştirmek hedefimizdir. Çünkü spor, her yaştaki insanın sağlık ve huzuru için gereklidir. Yürüyüş yaptığımız bu alanda doğa var, tarih var, her türlü görsel güzellik var. Hepimizin bu doğa yürüyüşünden büyük keyif ve huzur aldığını düşünüyor, doğa yürüyüşü etkinliğinin gerçeklemesinde emeği ve katkısı olanlara ve bu yürüyüşe katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yürüyüş etkinliğine katılanlara, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince, doğada bulunurken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl davranmalıyız, ne gibi tedbirler almalıyız, uyulması gereken kurallar nelerdir ve yön bulma hakkında bilgiler verildi.(YD-EFE)