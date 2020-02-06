Ekiplerden temizlik çalışması

Şube Şefliği Yol Bakım ekipleri tarafından, Emet-Tavşanlı arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor.

Emet-Tavşanlı arasında bulunan yağmur kanallarında biriken toprak ve çöpleri Şube Şefliği'ne bağlı Yol Bakım ekipleri tarafından toplanarak çöp torbalarına konuyor. Kanallarda toplanan topraklar ise el arabalarıyla alınıp kontrollü bir alana atılıyor.

Ekipler tarafından araçlara yüklenen çöp torbaları daha sonra geri dönüşüme gönderiliyor.

Çöplüğe dönen yol kenarlarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi ve yağmur kanallarının temizlenmesi takdirle karşılanıyor.