"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Kütahya'nın Emet İlçesinde kendi ürettiği bamyaların tohumunu çıkartıp kurutan Aktar Hakkı Ünal, bamya tohumuna rağbetin yoğun olduğunu bildirdi.

Özellikle eklem ağrıları ve halsizlik çeken bir çok kişinin bu doğal mucize ilaç bamya tohumunu çok kullandığını belirten Ünal, ''Bamya Tohumu itinalı kullanıldığında mide ve bağırsakların çalışmasını sağlayarak hazma destekçi olur. En büyük yararı eklem adet düzenli ağrılarına çok faydalı olması ve hatta tamamen tedavi etmesidir. Bamya tohumu her sabah aç karınl 7 veya 8 adet düzenli olarak yutulmalıdır. Bamyada lif oranı çok yüksektir. Mucize besin durumda olan bamya, idrar söktürücüdür ve kabızlığı gidermekte faydalıdır. Mineraller tarafından da zengin bir sebze durumda olan bamya tohumu, halsizliğe faydalıdır. Bamya tohumu öğütülerek yemeklere baharat gibi atılmalı ve tüketilmelidir. Kullanmaya başladıktan sadece 10 gün sonra ne kadar faydalı bir ürün olduğu görülecektir'' dedi.

50 gramlık paketi 5 TL olan bamya tohumunun 1 kilogramı 100 TL'den satılıyor.(YD-EFE)