İhlas Haber Ajansı

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Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 2022 yılı 1.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2022 yılı 1.Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.


Kütahya Valiliği 2022 Yılı 1. Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde gerçekleşti.


Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Kütahya'daki sanayicilerin ve iş insanlarının sorunlarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısında yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneriler istişare edildi.

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