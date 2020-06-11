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Ekrem Yılmaz'dan DPÜ'ye veda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevinden emekli olan Ekrem Yılmaz için veda töreni düzenlendi.


Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Bedesten'de düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları Bayram Adıgüzel ve Miktat Bektaş, Daire Başkanları ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelleri katıldı.


Törende konuşan Rektör Kazım Uysal “Ekrem Bey'in üniversitemizde emekleri çoktur. Burada harcadığı mesai boyunca üniversitemize sunduğu katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyor ve kendisine bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesine hizmet ettiğim için çok mutlu olduğunu söyleyen Ekrem Yılmaz, “ Burada görev yaptığım süre boyunca beraber mesaimi paylaştığım başta başkanlık görevini yürüttüğüm Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personelleri olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, Rektörümüz Kazım Uysal'a, yöneticilerimize, daire başkanlarımıza ve tüm personellerimize bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim” dedi.


Konuşmaların ardından Uysal, Yılmaz'a üniversiteye yapmış olduğu hizmetlerin anısına hediyeler sundu.

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