Eksi 20 derecede mahsur kaldılar

Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisi teknisyenler, mahsur kaldıkları bölgeden 10 saat sonra kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Radar Mevkii'ndeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden şirket teknisyenleri İsmail Göbet, İsmail Sarıca, Kasım Şencan ve Osman Dilsiz, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı. Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi.

Telefonla ulaşılan çalışanların hayatta kalabilmeleri için AFAD ve sağlık görevlileri yönlendirmelerde bulundu. Telefonlarının şarjlarının bitmemesi için sadece bir telefonla iletişim sağlanırken, diğer 3'ünün telefonları özellikle kapalı tutuldu.

Bu arada, teknisyenlerin eksi 20 derecede ateş yakarak hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.

Yoğun uğraşlara rağmen ekiplerin bölgeye ulaşamamaları üzerine koordinatları belirlenen kişilerin kurtarılması için helikopter desteği istendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir 1. Ana Jet Üstü Kotutanlığı'ndan bölgeye gönderilen helikopter, 4 teknisyene 10 saat sonra ulaşarak, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na getirdi.

Teknisyenler daha sonra ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Teknisyenlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.