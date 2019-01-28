Emekli Kaymakam Hisarcık ve Emet'i ziyaret etti

Emet Kaymakamlığı yaptığı 4 yıllık dönemde özellikle imece usulü gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı yılın idarecisi seçilen emekli Kaymakam Halis Arslan, Emet ve Hisarcık ilçelerinde bazı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla hasret giderdi.

Mesleğinin doğumunun Emet ilçesinde gerçekleştiğini hatırlatan Halis Arslan, ”Emet Kaymakamlığı yaptığım 4 yıllık süre içerisinde özellikle köylülerle imece usulü dayanışma içerisinde güzel hizmetler gerçekleştirdik. O zamanlar Hisarcık ilçesi belde idi. kadirşinas Emet ve Hisarcık halkını asla unutmadım. 2016 yılında Bafra Kaymakamı iken emekli oldum. Eski dost ve arkadaşlarla hasret gidermek amacıyla Emet ve Hisarcık'a geldim. Bana gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı her iki ilçe halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.