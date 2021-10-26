Emekli öğretmenden yöresel kültürel çalışma

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, emekli biyoloji öğretmeni Zekiye Eröz, bez bebek ustası Ruhiye Kayra'dan öğrendiği bilgilerle bez bebek dikmeye başladı.

Eröz, Tavşanlı, Domaniç ve Simav'ın dağ köylerindeki kıyafetleri, araştırıp diktiği bez bebeklere uyarladı.

Zekiye Eröz, pek çok kişinin bu kültürel çalışmaya fikir ve materyal olarak destek olduğunu dile getirirken, Türkmen kültüründe en az on parçadan oluşan kıyafetlerin, sağlıklı kumaşlardan yapıldığını ve tabiatın tüm renklerini içerdiğini vurguladı.

Emekli öğretmen Eröz, bu çalışmalar sayesinde güzel bir koleksiyon oluştuğunu belirtirken, bundan sonra amacının; bu zengin kıyafet kültürünü tanıtmak ve bu işçiliği öğretmek olduğunu söyledi.