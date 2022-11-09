İhlas Haber Ajansı

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Emet 3 Eylül İlkokulunda “İyilik Kumbarası” isimli proje

Emet ilçesinde 3 Eylül İlkokulu Okul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından toplum hizmeti çalışması olarak “İyilik Kumbarası” isimli proje başlatıldı.


Proje çerçevesinde kulüp öğrencileri 3 Eylül İlkokulu Ahşap Tasarım Atölyesinde kumbaralar yaptı. Yapılan kumbaralar tüm sınıflara, müdür odası, müdür yardımcı odası, okul kantinine dağıtıldı. Kulüp öğrencileri projeyi tüm öğrenciler ve öğretmenlere tanıttı. Proje gereği her ayın sonunda kumbaralar açılarak ve ihtiyaç sahibi bir öğrencinin ihtiyaçları karşılanacak. Yardımlaşma konusunda farkındalık oluşturan kulüp öğrencilerinin örnek davranışı büyük takdir topladı.

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