İhlas Haber Ajansı

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Emet AİHL öğrencilerine trafik eğitim

Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine verilen trafik eğitiminde konuşan Kütahya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman, öğrencilere trafikte sakin kalmayı ve hoşgörülü olmayı tavsiye etti.


Yaya olarak sağa ve sola bakmanın önemli olduğuna dikkat çeken Başpolis Ahmet Kahraman, trafikte cep telefonuyla meşgul olmanın çok sakıncalı olduğunu örneklerle gösterdi.


Emniyet kemerinin kazalarda yüzde 95 oranında can kurtardığını ön veya arka koltuk fark etmeksizin emniyet kemeri takılması gerektiğini belirten ve öğrencilerden trafik terörünü bitirme konusunda yardımcı olmaya söz vermelerini isteyen Kahraman, “Trafik kurallarına uymamak bizi sevenlere ve yolumuzu gözleyenlere karşı ihanet anlamına gelmektedir” dedi.

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