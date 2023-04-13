İhlas Haber Ajansı

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Emet AK Gençlik'ten “İftara 5 kala” etkinliği

Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca ilçede kurulan semt pazarında iftar saatine yakın ikramlarda bulunuluyor.


"İftara 5 kala Emet AK Gençlik yanınızda" sloganıyla başlatılan etkinlik hakkında bilgi veren Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, "Ramazan ayında teşkilat mensuplarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, " İftara 5 kala" etkinliği çerçevesinde, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza ikramlarda bulunuyoruz. Yaptığımız uygulamadan ilçemizde misafir olarak bulunan sebze ve meyve satıcılarımız memnun kalıyor" dedi

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