Emet AK Gençlik'ten “İftara 5 kala” etkinliği

"İftara 5 kala Emet AK Gençlik yanınızda" sloganıyla başlatılan etkinlik hakkında bilgi veren Emet AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Şahan, "Ramazan ayında teşkilat mensuplarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, " İftara 5 kala" etkinliği çerçevesinde, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza ikramlarda bulunuyoruz. Yaptığımız uygulamadan ilçemizde misafir olarak bulunan sebze ve meyve satıcılarımız memnun kalıyor" dedi