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Emet AK Parti'de geniş katılımlı toplantı

Kütahya’nın Emet ilçesinde geniş katılımlı AK Parti İlçe aylık olağan toplantısı yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde geniş katılımlı AK Parti İlçe aylık olağan toplantısı yapıldı.


Emet Termal Otel gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Uyeleri, AK Parti ilçe teşkilatı, Kadın ve Gençlik kolları başaknları katıldı.


AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, '' Bizler hep birlikte Emet ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya, Emet ilçemizi layık olduğu güzelliklerle buluşturma amacı ve arzusu ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bıkmadan yorulmadan bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah'' dedi.

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