Emet AK Parti'den birlik, beraberlik iftarı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhur İttifakı temsilcilerinin katıldığı birlik, beraberlik iftarı düzenlendi.

Ramazan-ı Şerif ayının bereketini düzenledikleri birlik, beraberlik iftarında yaşadıklarını söyleyen AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner,” Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcımız Murat Uyanık, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz AK Parti Emet İlçe yönetim kurulu üyelerimiz, SKM Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit ve yönetim kurulu üyeleri, Büyük Birlik Partisi Emet İlçe Başkanı Cemal Tanrıkulu ve yönetim kurulu üyeleri, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Halil Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhur İttifakı partilerinin çeşitli kademelerinde görev alan gençlik ve kadın kolları temsilcilerinin katılım sağladığı birlik, beraberlik iftarımızda bir araya gelmekten onur duyduk. Davetimize icabet edip programımıza katılan, emek veren Cumhur İttifakımızın kıymetli temsilcilerine ayrı, ayrı şükranlarımı sunuyor birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.