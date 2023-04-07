İhlas Haber Ajansı

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Emet Ashaboğlu Ortaokulu öğrencilerinden taekwondo da 2 il birinciliği

Kütahya’da okul sporları çerçevesinde düzenlenen il taekwondo müsabakalarında Emet Ashaboğlu ortaokulu öğrencileri 2 il birinciliği elde etti.

Kütahya'da okul sporları çerçevesinde düzenlenen il taekwondo müsabakalarında Emet Ashaboğlu ortaokulu öğrencileri 2 il birinciliği elde etti.


İl taekwondo müsabakalarında Emet Ashaboğlu ortaokulu öğrencileri Cemile Melis Şengül ve Hüsnü Bozkurt kendi kategorilerinde il birincisi oldu.


İl düzeyinde yapılan sportif müsabakalara Emet olarak azami katılım sağlamaya çalışıldığını ifade eden Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, ” Başta usta öğreticimiz Efrahim Kavgacı olmak üzere emeği geçen okul idareci ve öğretmenlerimizi, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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