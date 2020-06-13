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Emet Barajı su tutmaya devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Emet Barajı’nın su tutmaya devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Emet Barajı'nın su tutmaya devam ettiği bildirildi.


Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Barajının temelden yüksekliği 30,5 metredir. Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipiyle inşa edilen ve 1,70 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, sulamasının da tamamlanmasıyla bin 30 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir'' denildi.


Bölge tarımı yönünden oldukça faydalı olacak olan barajın doluluk oranı yeterli seviyeye eriştiğinde, ekonomik kazanç açısından üreticileri oldukça rahatlatacağı bildirildi.

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