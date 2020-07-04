Emet Belediyesi kahvehane ve parklara bardak yıkama makinesi dağıttı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesi korona virüs salgın sürecinde halkın ortak sosyal kullanım alanlarında hijyen desteği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Emet belediyesi tarafından “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın“ projesi kapsamında kahvehane, park ve kafe işletmelerine bardak yıkama makinesi dağıtımları başladı.

Daha önce ilçede hizmet veren bayan kuaförlere ultraviyole ışınlı sterilize makineleri dağıtan Emet belediyesi, kahvehane ve park işletmelerine bardak yıkama makinesi dağıtarak normalleşme sürecinde halk sağlığı adına tedbirler alınmasına katkıda bulunuyor. Belediye temin ettiği makineleri uzun vadeli düşük taksitlerle esnaflara dağıtıyor. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri ile bardak yıkama makinesi dağıtımlarına katılarak esnaflarla sürecin önemini anlattı.

İlçede kahvecilik yapan Arif Yıldız, salgının başlaması ve kahvehanelerin kapatılmasına müteakip belediye başkanından kendilerine bardak yıkama makinesi dağıtılmasını talep ettiklerini, başkanında kendilerini kırmayarak bu hizmeti ilçeye kazandırdığını belirtti.

Pandemi sürecinde sürekli sahada olan Emet belediyesinin şimdide kahveci esnaflara bardak yıkama makinesi dağıtmasından oldukça memnun olduklarını belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ”Esnaflarımız ve halkımızın sağlığı için gerçekleştirilen bu proje için partim ve halkım adına Emet belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kahvehane, park, kafe gibi halkımızın ortak kullanım alanları da hijyen adına önemli bir çalışma. Belediyemiz uzun vadede çok uygun taksitlerle bu esnaflarımıza bardak yıkama makinesi kazandırarak normalleşme sürecinde halk sağlığının korunması adına önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir” dedi.

Mart 2020 yılında başlayan pandemi sürecinde halkın sağlığı adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Ekiplerimiz halka maske dağıtımı, tüm kamu kurum ve esnafla dükkanlarımızı dezenfekte çalışmaları, her mahalle sokakta dezenfekte çalışmaları gibi halk sağlığı adına sahada oldu. Normalleşme sürecinde önce bayan kuaförlerimize ultraviyole ışıklı sterilize makineleri dağıttık. Erkek berber ve kuaförlerimize de dağıtacağız. Bugünde “ İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” projemiz kapsamında Emet ilçemizdeki kahvehane, kafe ve park işletmelerine bardak yıkama makinesi dağıtımlarına başladık. Öncelikle halkımızın sağlığı ve esnaflarımızın işlerini kolaylaştırarak daha hijyenik bir şekilde hizmet verebilmelerini hedefledik. Esnaflarımıza hayırlı olsun, halkımızın sağlığı daim olsun “dedi.