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Emet Belediyesi kaldırım ve caddelerin buz ve karını temizliyor

Emet Belediye Başkanlığı’nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanlığı'nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatıldığı bildirildi.


İlçedeki tüm caddelerde başlatılan kar ve buz çalışmalarında yaklaşık 10 kişilik ekip görev aldı. Belediye Başkanlığı'nca kış hazırlıklarında oluşturulan 'kar ile mücadele timi' önce kaldırımların kar ve buzunu temizledi. Ardından tüm ilçe caddelerinde kaldırımlarda tuzlama çalışması yapıldı. Gece eksi 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla don olayının bir süre daha devam edeceği bildirildi.

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