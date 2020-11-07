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Emet Belediyesi yol süpürme aracı hizmete girdi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından öz kaynakları ile 285 bin TL’ye alınan yol süpürme aracının hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından öz kaynakları ile 285 bin TL'ye alınan yol süpürme aracının hizmete girdiği bildirildi.


Ana caddelerde vakumlu süpürme aracıyla belediye, temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştireceğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,”Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemlidir. Araç eksikliklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Yeni vakumlu süpürme aracımız, yüksek vakum gücü ve geniş süpürme aralığıyla, meydanlarımızı, bulvarlarımızı, pazar yerleri ve yollarımızı modern şekilde temizleme imkanı sunacak.1 adet arazöz ve bir adette çöp kamyonumuzda kısa sürede gelecek. İlçemize hayırlı olsun “dedi.

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