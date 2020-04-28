Emet Belediyesi'nden bin 500 öğrenciye kitap

Kütaha'nın Emet Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine zaferi tüm detaylarıyla anlatan bin 500 adet kitap dağıttı.

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında teknolojiden yaralanarak gönderilen mektuplara konulan karekod uygulaması ile öğrenciler, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın mesajını cep telefonundan dinlediler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın karekod uygulaması ile adreslerine gönderdiği mesajla birlikte, Kurtuluş Savaşı'nın önemli cephelerinden olan Cevizdere Zaferi'nin anlatıldığı kitabın hediye edilmesinden çok memnun olduklarını belirttiler. Öğrenciler ilk kez gerçekleştirilen bu etkinliğin, bundan sonraki yıllarda da örnek teşkil etmesini istediler.

Belediye başkanı Hüseyin Doğan, Emet Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Cumhuriyetten Ulusal Egemenliğe 2023' e 2023 sayfa aç” kampanyasında en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrencilere kitaplarını bizzat kendisi evlerine giderek teslim etti.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, “Milli Mücadele yıllarında ilçemizde müdafa cemiyetini kurarak, milli mücadele ateşini yakan Dr. Fazıl Doğan'ın Emetteki anılarından oluşan kitabımızın dağıtımına 27 Nisan Cevizdere zaferimizin 98. yılında başladık. Okullarımızın kapalı olması nedeniyle öğrencilerimize kitaplarımızı birebir ulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Dün Gazi Emetimizde bizzat cephelerde savaşan ecdadımız bu toprakları bizlere vatan olarak bıraktı. Bugünde tüm dünyayı etkisi altına alan ve gözle görülmeyen bir ortak düşmanımız var. (Covid 19) virüsü ile mücadelede yine halkımıza ve gençlerimize önemli görevler düşüyor. Bu görevlerin başında da kurallara uymak ve evde kalmak büyük önem arz ediyor. Gençlerimiz evlerinde kalarak mücadelemize destek verirken, hediye ettiğimiz kitapla Kahraman Emetimizin mücadelesini öğrenecek ve kütüphanelerinin en önemli köşelerinde bu kitabı ilelebet saklayacaklar. Gazi Emetimizin tarihte yerini almış Cevizdere zaferinin 98. gurur yılını kutluyor, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz'' ifadelerini kullandı.