İhlas Haber Ajansı

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Emet Belediyesinden çocuklara 100. yıla özel lunapark

Emet Belediyesi Büyük Zaferin 100.

Yılında çocuklar için kurulan mini lunapark hizmete girdi.


3 Eylül Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor, Termal Turizm Festivali çerçevesinde Belediye Hüseyin Doğan'ın talimatıyla çocuklar için özel olarak Emet Termal Resort futbol sahasında kurulumu gerçekleşen ücretsiz mini lunapark 10,00 - 24,00 saatleri arasında hizmet verecek.


Çocuklar lunapark ve amfi tiyatroda kendileri için hazırlanan oyun gruplarında eğlenip bando gösterileri, tahta bacak, palyaço, yüz boyama etkinliği, jonglör gösterileri ile keyifli saatler yaşıyorlar.

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