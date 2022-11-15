Emet Belediyesi'nden çocuklara anlamlı hediye

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Cevizdere Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere kitap ve kalem dağıttı.

Ünlü kum sanatçısı Tarkan Köylü tarafından çocuklar için kaleme alınan ve Ömer Kahraman Özçelik tarafından çizimleri yapılan 32 sayfa renkli bol çizimli “Ceren ile Nuri Cevizdere Şehitliği"nde isimli hikaye kitabı da Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın da katılımı ile okullardaki öğrencilere ulaştırıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza aktarmak adına 100. yılında böyle bir kitap hazırladık. Cevizdere zaferimizin 100. yılında farkındalık oluşturmak için yıl geneli birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bunlardan biride Cevizdere zaferimizi anlatan çocuk hikaye kitabımız oldu. Belediyemizce hazırlatılan bu kitapları ilçe merkezimizi ve köylerimizde okullarımızda dağıtımına başladık. Bu kitapta Gazi Emet'imizde yaşayan atalarımızın milli mücadele yıllarında düşman işgalinden kurtulmak için nasıl mücadele verdiklerini, askerlerimizin ve Emet halkımızın göstermiş oldukları cesaret ve kahramanlıkları, memleketimin bir karış toprağını düşmana vermemek için kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hep birlikte tek yumruk olduğunu, mücadelenin ve azmin nasıl zafere dönüştüğünü çocuklarımız okuyarak öğrenecekler. Geçmişini bilmeden insanlar geleceklerini planlayamaz. Bu yüzden çocuklarımızın tarih okuyarak öğrenerek geleceğe doğru ve emin adımlarla ilerleyerek memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı birer vatan evladı olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

Emet Belediyesi Basın Yayın Hakla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlatılan kitap ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.