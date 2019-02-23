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Emet Belediyesi'nden eğitime destek

Kütahya’nın Emet ilçesinde okul aile birliğinin isteği üzerine Belediye tarafından Gazi Emet İlkokulu’na 10 tonluk su deposu verildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde okul aile birliğinin isteği üzerine Belediye tarafından Gazi Emet İlkokulu'na 10 tonluk su deposu verildi.


Gazi Emet ilkokulu okul aile birliği başkanı Teslime Kurtuluş, yaptığı açıklamada, '' Emet belediyesinden okulumuz bahçesini sulamak için 10 tonluk su deposu istemiştik. Belediyemiz tarafından temin edildi. Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya bu ihtiyacımızı karşıladığı için teşekkür ederiz'' dedi.


Eğitime her zman önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, ''Okul Aile Birliği yöneticeleri bizden böyle bir talepte bulundu. Bizde 10 tonluk su deposunu bugün teslim ettik. Emetteki tüm okullarımızdaki okul aile birliği yönetimleri bizlerden yapabileceğimiz isteklerde bulunurlarsa biz her zaman hazırız'' ifadelerini kullandı.

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