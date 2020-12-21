Emet Belediyesi'nden kadın istihdamına destek

Kütahya'nın Emet ilçesinde 21 Aralık Dünya Kooperatifler Günü'nde ilçede faaliyet gösteren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne (EMKO) 150 bin lirası hibe olmak üzere 263 bin TL destek verildi.

Emet Belediyesi tarafından Kaynarca Mahallesi'ndeki iş yerlerinin altı kooperatif için atölye olarak düzenlendi. 250 metrekare kapalı alan içerisinde dizayn edilen atölyeye hibe desteği hakkı kazanan proje kapsamında alınan makine ve ekipmanlar geldi. Belediye önderliğinde hazırlanan ve Ticaret Bakanlığınca hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında kooperatife çini üretim, fırınlama, baskı, kalıplama, boyama makineleri ve ekipmanların kurulum çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kooperatifçiliğin özel olmaktan çıkıp biz olabilmek anlamını taşıdığını ifade etti. Doğan, “Bugün 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü. Kooperatifler ben duygusundan çıkarak biz duygusuna ulaşan ve değer üreten oluşumlardır. Bizler de göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde kadın girişimcilerimiz tarafından oluşturulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi'mize maddi manevi destek veriyoruz. Bakanlığımızın projelerinden yararlanabilmeleri, üretimlerini artırabilmeleri adına çalışmalara öncülük ettik. Hazırlatılan projemizle Ticaret Bakanlığımızdan hibe destek alarak özellikle çini üretimi için gerekli malzemelerin temin edilmesini sağladık. Belediyemiz tarafından 250 metrekare alanda çalışmalar yaparak, kooperatifimiz için atölye haline getirdik. Kooperatifimiz, yeni makineleri ile ürün ve ürün çeşitliliğini artırarak değer üretmeye devam edecek. Projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı başta Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik olmak üzere İl Ticaret Müdürümüz sayın İsmail Hakkı Uygun'a kooperatifimiz ve kadın üreticilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm dünyada üreten, birlik içinde değer katan kooperatiflerimizin Dünya Kooperatifçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

EMKO Başkanı Neslihan Türe ve Başkan Yardımcısı Ayşe Ulusoy ise atölye kurma çalışmalarının sürdüğünü, çiniciliğin gelişimi adına gerekli makine ve teçhizatlarının geldiğini, kısa sürede üretim ve çeşitliliğin artırılacağını belirterek, destekleri için Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ettiler.