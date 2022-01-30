Emet Belediyesi'nden sit koruma alanına giren binalarda restorasyon çalışması

Emet Belediyesi'nin ilçede sit koruma alanına giren 75'den fazla tescilli binanın restorasyonu ve sokak iyileştirme çalışmalarına öncülük etmek adına çalışma başlattığı bildirildi.

İlçede Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar ile 75 ev, bir cami ve bir han sit koruma alanına girmişti.

Emet Belediyesi tescilli binaların sahiplerinden muvafakat alınması halinde sokak iyileştirme projelerinin yapılmasının ardından ise tescilli binaların restorasyonu uygulaması için bakanlık nezdinde çalışmalar yapacak.

Bu kapsamda Emet yukarı Pazar yerinde tescilli binalar için sokak iyileştirme projesi için çalışmalara başlayan Emet Belediyesi, bina sahiplerinin izni halinde projeler hazırlayıp, bir yıl sonra restore ve bakanlığın yüzde 85'e varan hibe destekleri içinde öncülük edecek. Çalışmalar başarılı olursa ilçe genelindeki tüm tescilli binalar içinde aynı uygulama gerçekleştirilecek.

İlçedeki tescilli binalarla ilgili çalışmaları yakinen takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, sokak iyileştirme ve tescilli binaların restoresi ile kazanıma dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi.

Başkan Doğan, ”Tescilli binaların tescillerinin kalkması kanunen mümkün değil. Yıllar önce başlayan çalışma ile ilçede 75'den fazla binamız tescilli, bazıları da tescilli bina çevresinde korumaya alındı. Bunu kazanıma dönüştürmek ve tescilli binalar için devletimizi sunduğu yüzde 85'e varan hibelerden hak sahiplerimizin yararlanması adına çalışma başlattık. Bu konuda bina sahiplerimizde destek verirlerse, binalarının aslına uygun restorasyonu ve sokak iyileştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz “dedi.

Bu arada ilçenin sit imar planı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.