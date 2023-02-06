Emet Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Kütahya'nın Emet ilçesinde, kar yağışı nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için belediye tarafından belirli alanlara yem ve mama bırakıldı.

Yoğun kar yağışıyla yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Belediye Zabıta ekiplerince uygun yerlere, beslenme alanlarına yem ve mama bırakılıyor.

Yapılan yem bırakma çalışmasını gören vatandaşlar, belediyenin bu örnek davranışını takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.