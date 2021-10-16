Emet Belediyesi'nden “Sürdürülebilir Şehircilik” projesi çalışmaları

Program kapsamında 23-29 Eylül tarihleri arasında verilen eğitimlere Emet Belediyesi ilgili personelleri de katıldı. Sürdürülebilir Şehircilik projesi çalışmaları kapsamında sokak aydınlatmaları, jeotermal sondaj ve Emet ilçesine 4 adet kreş yapımı için Emet Belediyesi Dünya bankasından kredi kullanacak.