Emet Belediyesine 2021 yılı erişilebilirlik ödülü vefat eden Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu'nun adının bir parkta yaşatılması ile farkındalık oluşturulması sebebiyle verildi.

Kütahya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezinde Düzenlenen programda Emet Belediyesine, "Mustafa Mutlu Engelsiz Yaşam Parkı" projesinden dolayı verilen 2021 Yılı Erişilebilirlik Belgesini engelli vatandaşlar adına Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Vali Ali Çelik'in elinden aldı

Programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın yerel yönetimlerin görevi odluğunu ifade ederek, Emet ilçesinde alt yapı çalışmalarına bağlı yapılacak üst yapı çalışmalarında engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak uygulama, kaldırım ve yol çalışmaları yapacaklarını söyledi.