Emet Belediyesi'ne 35 yeni çöp konteynırı

Kütahya ve ilçelerinde kurulan birlik ile çöp toplama işlemleri ihale ile özel bir firmaya verilmişti. Firma ile yaşanan sorunlar sonrası KÜKAB tarafından yüklenici firma ile yapılan sözleşme fesh edilirken, birlik tarafından temin edilen yeni çöp konteynırları ilçelere gönderildi. Bu kapsamda Emet ilçesine de 35 adet yeni çöp konteynırı geldiği açıklandı.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, ''Emet Belediyesi olarak KÜKAB'tan 3 yıl önce yüklenici firmanın çöpleri düzenli toplamadığı, ayrıştırma yapmadığı, sözleşmesine rağmen ayrıştırmadan yapacağı üretimle belediyelere gelir elde etme taahhütlerini yerine getirmeyerek, haksız kazanç talep ettiğini gerekçesiyle, firmayı mahkemeye vermiştik. Haklı olduğumuz ortaya çıkarken birliğimiz firmayla sözleşmeyi fesh etti. Çalışmalar kapsamında birliğimizce temin edilen çöp konyetnırları ilçelere gönderiliyor. Bu kapsamda ilçemize de yeni 35 adet çöp konteynırı getirilerek halkımızın hizmetine sunulmak üzere çalışmalara başlanılmıştır“ dedi.