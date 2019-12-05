Emet Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 22 milyon TL

Kütahya'nın Emet Belediyesinin 2020 yılı tahmini bütçesinin geçen yıla oranla 3 milyon TL artarak 22 milyon TL'ye yükseldiği bildirildi.

Belediye Meclisi 1. dönem 7. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Emet belediyesinin bütçesinde personel giderleri 6 milyon TL olarak belirlenirken bu rakam sosyal güvenlik kurumu devlet güvenlik birimi rakamları ile 7 milyon TL'yi geçiyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a hemşehrilik beratı verme, belediye bünyesinde bir hizmet aracı, bir itfaiye öncü aracı ve bir minibüs alımı tekliflerininde görüşülüp alınması yönünde karara bağlandığı mecliste bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Yeni bütçelerinin hayırlı olmasını dileyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''2020 yılında öncelikle alt yapı çalışmalarına başlanılarak, ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur kanallarının komple değişim işlemi, Emet göleti arıtma tesisi ve ilçeye nakli, buna bağlı üst yapı çalışmalarına başlanacak. 2020 yılı tahmini bütçemiz 22 milyon TL olarak belirlenmiştir. Belediyemizin bugün itibarı ile 21 milyon TL borcu bulunmaktadır. Yönetim olarak bir yandan borçlarımızı ödemek, diğer yandan Emet halkımıza hizmet sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 2020 yılı ilçemiz adına belediye hizmetlerinde güzel çalışmalarımızın başlangıcı olacaktır. Yeni bütçemiz hedefine ulaşmak için meclisimizi teknik ve idari personellerimizle yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni bütçemiz tüm ilçemize hayırlı olsun “dedi.