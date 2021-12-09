Emet Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 34 milyon TL

Emet Belediye Meclisi'nin 2021 yılı son toplantısında 2022 bütçesi 34 milyon TL olarak onaylandı.

Geçen yıl 25 milyon TL olan, Emet Belediyesi bütçesi yüzde 40 artışla 34 milyon TL'ye yükseldi. 2020 yılında bütçesi 22 milyon TL olan belediyenin 34 milyonluk yeni bütçesinde 7 milyon 250 bin TL personel giderleri bulunuyor.

“Spor kulüplerine 4 ‘er bin TL destek”

Toplantıda, Emet-Simav 1. Amatör ligde mücadele eden Emet Gençlerbirliği Spor Kulübü, Emet Bor Spor Kulübü, Emet Gençlik Spor kulüplerine ilçenin adını sportif faaliyetlerle duyurmak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, spora ve sporcuya destek olmak için 4 bin TL nakdi yardım yapılmasına karar verildi.

“100. kurtuluş yılı etkin bir şekilde kutlanacak”

Gazi Emet'in 100. kurtuluş yılının etkin bir şekilde kutlanacağını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”2022 yılının ilçenin kurtuluşunun 100. yılı olması nedeniyle, başta ilçenin hak ettiği “Gazilik” ünvanını olmak üzere, geçmişten günümüze tarihimizden, örf ve ananelerimizden, yemeklerimizden, düğünlerimizden, yöremize ait folklorumuzdan, çocuk oyunlarından, şiirlerimizden, türkülerimizden, tüm alanlarda sosyal ve kültürel tüm etkinliklerimizi bizleri anlatan ve yansıtan bütün alanlarda ve Emet'imize yakışır şekilde kutlamak için yıl boyunca etkinlik düzenlenecek. Direnişin başladığı tarih olan 27 Nisan vurgusu için gerekli çalışmaların yapılmasına etkili bir kutlama için Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediye Başkanlığı işbirliği ile komite kurulacak” dedi.

“27 Nisan Cevizdere Mahallesi” ismiyle yeni mahalle kurulacak

Kurtuluşun 100. Yılında 27 Nisan Cevizdere zaferinin gelecek kuşaklara etkin aktarımı adına yeni bir mahalle kurularak isminin “27 Nisan Cevizdere Mahallesi” olması konusu da mecliste alınan kararlar arasında yer aldı. Bu kapsamda 4 binden fazla nüfusu ve 1 kilometreye yakın yüzölçümü ile en büyük mahalle olan Hamam Mahallesinin ikiye bölünerek bir kısmının 27 Nisan Cevizdere Mahallesi olarak tescili imar komisyonuna havale edildi.

100.yılda yeni bir mahalle kurulmasının onayının ardından alınan kararda, ”Hamam Mahallesi ilçemiz mahalleleri arasında nüfus yoğunluğu en fazla olan mahalledir. Aynı zamanda kapladığı alan diğer mahallelere göre oldukça fazladır. Mahalle nüfusunun ve kapladığı alanın bir hayli fazla olması sebebiyle; mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını belirlemek, mahallelinin yaşam kalitesini geliştirmek, mahalleliyi ilgilendiren olaylarda iş birliği yapmak gibi konularda problemler yaşanmaktadır. Bu sebeple Hamam Mahallesi'nin ikiye bölünmesi için 5393 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince konunun daha iyi incelemek ve araştırtmak için Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi” ifadelerine yer verildi.

Belediye Meclisinde yeni yıl tarifeleri de onaylanırken,10 TL olan hamam ücretleri 12 TL'ye yükseldi.