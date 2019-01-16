Emet Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları

Kütahya'nın Emet ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri aralıksız tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Öğlen saatlerinde başlayan ve oldukça etkili olan kar yağışı boyunca Emet belediyesi ekipleri sabaha saatlerine kadar aralıksız ilçede ara yollarda ve ana caddelerde tuzlama ve iş makinelarıyla kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkan Koca, yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, ''Olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz öğlen saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar gece boyunca da devam edecek. Greyder, kepçe ve diğer ekipmanlarla şehrin ana arterlerinden başlanarak, ara sokaklarına kadar kar küreme çalışmalarımız devam ederken, özellikle, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapılıyor'' ifadelerini kullandı.