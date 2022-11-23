İhlas Haber Ajansı

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Emet Belediyesinin sosyal alanlarda bakım, tadilat ve yenileme çalışmaları

Emet Belediyesince ilçede bulunan sosyal alanlarda, park ve bahçelerde bakım onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


İlçedeki Leblebi Şekeri Evleri alanında bulunan parkta Belediye Park ve Bahçeler Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile bordur, yeşillendirme ve kamelya çalışmaları yapılarak atıl olarak bulunan park tekrar hayata kazandırıldı.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede bir yandan alt yapı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan çalışma alanları dışındaki sosyal yaşam alanlarını genişletme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Başkan Doğan, “ Yüklenici firma şehir içi içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerimizde çalışmalar dışındaki alanlarda ve sosyal yaşam alanlarında çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023 yılında alt yapı çalışmalarımızın tamamlandığı noktalarda yeşillendirme ve aydınlatma çalışmalarını sürdüreceğiz. Bahar aylarında yıkılması beklenen Hükümet Binamız yerine de büyük meydan projemiz yapımı başlayacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında alt yapısı modern, üst yapısı yeşilliklerle donatılmış ışıl ışıl bir Emet'e hep birlikte ulaşacağız inşallah “dedi.

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