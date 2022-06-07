Emet Belediyesinin yaz futbol okulu başladı

Emet Belediyesi tarafından tüm malzeme destekleri verilen öğrencilerin sportif faaliyetleri, beslenme, antrenman programları gibi tüm çalışmaları organize edilirken, çalışmaların yıl boyunca sürecek.

Antranör Eftal Ülke yaptığı açıklamada, ”Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'ın himayelerinde açılan futbol okulumuz, 120 öğrencimizle hizmet veriyor. 6-14 yaş çocuklarımızın sportif faaliyetleri sağlıklı ve bilerek yapması adına hazırlanan program dahilinde eğitimlerini veriyoruz. Tüm spor malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanan okulumuzda antrenman öncesi 15 dakika, akşamları ise 15 dakika kitap okuma mecburi. Çocuklarımız hem bilinçli spor yapıyor, hem de okuma alışkanlığı kazanmalarına destek veriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ve Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Umut Işık'a çocuklarımız ve ailelerimiz adına teşekkür ediyoruz ” dedi.