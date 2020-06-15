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Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Metal Teknolojileri Bölümü

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde metal teknolojisi bölüm açılmasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.


Başkan Ciner, yaptığı açıklamda, ''Bölgemizde başta Emetbor işletmesi olmak üzere sanayi alanındaki işletmelerde en çok ihtiyaç duyulan metal işleri bölüm mezunu işçi mezun sayısın artırma adına yürütülen bakanlık nezdinde çalışmalar sonunda ilçemize Metal İşleri bölümü kazandırıldı. Mezunlarına direk iş imkanı sağlayacak olan ve ülkemizde sayılı yerlerde yapılacak Tematik Lisesinin ilçemizde bulunması gençlerimizin kısa yoldan meslek sahibi olma ve iş bulma çabalarına katkı sağlayacak. Böylesine önemli bir bölümün ilçemize kazandırılmasında katkılarından dolayı AK Parti İl Başkanlığı, Kütahya Milletvekilleri, Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımıcsı Hakan Gölpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Cöre, Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu lisemiz idarecilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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