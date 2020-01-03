Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde diyaliz hastaları için Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde cihaz sayısının arttırıldığı ve Palyatif servisinde 12 olan yatak sayısının 15'e çıkarıldığı bildirildi.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamda, ''Emet ve çevre ilçelerimize hizmet eden hastanemizde, Hemodiyaliz servisinde hizmet vermekte olan 7+1 olan cihaz sayımız ile 28 hastamıza hizmet verilmekteydi. 2020 yılı itibariyle cihaz sayımız 8+1 olmuştur ve hasta sayımız 32 ‘ye yükselmiştir. Ayrıca 2018 yılında 8 yatak ile hizmete açılan Palyatif Servisimiz, 2019 yılında 12e çıkarılmıştır. 2020 yılında ise yatak sayımız 15e çıkarılarak bölge halkımızın hizmetine devam etmektedir. İlçemize hayırlı olsun'' diye konuştu.