Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde sigara bırakma polikliniği açılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde sigara bırakma polikliniği açılacağı bildirildi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''İlçe halkına her alanda hizmet etmek için çaba gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda hastane bünyesinde 'Sigara Bırakma Polikliniği' hizmete açıyoruz. Polikliniğimiz 07 Ocak 2020 tarihinden İtibaren halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Dünyada her yıl 7 milyon kişi sigara nedeniyle ölmektedir ve bu ölümlerin yüzde 12'sinin sebebi yine sigaradır. Sigara akciğer kanserinin en sık sebebi kalp ve damar hastalıklarının çoğunun ana nedenidir. Ayrıca KOAH'ın yüzde 90 sebebidir. Bu yönüyle bakıldığında sigaranın etkilemediği doku ve organ yoktur ve her dozu zararlı olup sadece içenin değil çevresindekilere de zararı var. Sağlık Bakanlığı da bu konu üzerinde çok hassas bir şekilde duruyor. Bizde halkımızdan sigara bırakma talebinde olan herkesi 07 Ocak 2020 tarihinden İtibaren sigara bırakma polikliniğine bekliyoruz" dedi.