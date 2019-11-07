Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nden 'İnsana dokunan' hizmetler

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren 'Evde Hasta Bakım Hizmetleri Birimi' ilçedeki mahalle ve köylerde aralıksız hizmet vermeye devam ediyor.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmetlerinden yararlanan vatandaşların yüzleri gülüyor. Evde Bakım Hizmetleri'nde pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Gerek görüldüğü taktirde doktor muayenesi sonucu hasta, sağlık ekipleri gözetiminde hastaneye nakil ediliyor.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Evde Bakım Hizmeti için başvuruda bulunan tüm Emetlilere eşit bir şekilde hizmet veriyoruz. Özverili şekilde hizmet veren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.