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Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne 3 doktor daha

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr.

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde 3 doktorun göreve başlaması vatandaşlar tarafından ilçede memnuniyetle karşılandı.


Emet Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzman Doktoru Sare İlbay, İç Hastalıkları Uzman Doktoru Umut Polat, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzman Doktoru Op.Dr.İbrahim Talip görevine başlayıp hasta kabulü yapmaktadırlar. İlçemiz ve bölge halkımız için oldukça önemli olan bu doktorlarımızın göreve başlamasında emeği olan tüm herkese şükranlarımı sunuyorum. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti devletimizin imkanları dahilinde vermektir'' diye konuştu.

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