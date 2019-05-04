Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne 4x4 ambulans

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi için İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen 4x4 ambulansın teslim edildiği bildirildi.

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ''Bölgemiz için oldukça önemli olan bu ambulansın ilçe hastanemeize talebimiz doğrultusunda teslim edilmesi, bizlerde mnemli bir hizmeti Emet'e kazandırmanın huzurunu yaşatmıştır. Ambulansın hastanemize tesliminde emeği olan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm emeği olanlara şükranlarımı sunuyorum'' dedi.