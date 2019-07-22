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Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde ''Sağlıkta kalite denetimi''

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dr.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından "Sağlıkta Kalite Denetimi" yapıldığı bildirildi.


Konu hakkında açıklama yapan Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, ''Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından kalite denetimimiz yapılmıştır. Yapılan denetimler sonrasında başarılı bir şekilde hizmet verme gayretimiz tescillenmiştir. Tüm personelimizle, güler yüz ve en iyi hizmet anlayışı içerisinde bölge halkımıza elimizden gelen hizmeti vermeye devam edeceğiz. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm birimlerimizde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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