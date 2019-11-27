Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nden Antibiyotik kullanımı uyarısı

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından Antibiyotik kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başına antibiyotik tüketiminin en fazla olduğu ülke. On reçetenin en az üçünde antibiyotik olduğu biliniyor. Bu yoğun tüketimin sonucu olarak da direnç oranları diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek. Üstelik direnç sadece hastanelerde değil toplumda gelişen basit enfeksiyonlarda da tedavi güçlüğüne neden oluyor. Antibiyotik kullanımı akılcı şekilde yapılmazsa ülkemizi ve insanlığı kötü günler bekliyor. Türkiye'de artık antibiyotikler reçetesiz verilmiyor. Bu gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak çok önemli ve gerekli" diye konuştu.