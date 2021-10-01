İhlas Haber Ajansı

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Emet Eğrigöz Dağı'na ilgi

Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi haline geldi.


2 bin 72 metre rakımlı Eğrigöz Dağı, yağmur ve kar sularından oluşan göledi, etrafını çeviren yüksek kayalar ve karaçamların görüntüsü ile adeta saklı bir cenneti içinde barındırıyor.


Bölgeyi keşfeden doğa ve kamp tutkunu ekipler tırmanış ve çevre yürüyüşü organizasyonları gerçekleştirerek Eğrigöz Dağındaki güzel manzaranın keyfini çıkarıyorlar.


Vatandaşlar, turizm çeşitliliği açısından Orman Bölge Müdürlüğünün zirveye kadar ve diğer kulvarlarda yol tabelaları koymasının, bozuk yolların onarılmasının Eğrigöz Dağına ilginin daha fazla artmasına katkı sağlayacağını belirttiler.

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