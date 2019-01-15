Emet Emniyeti Müdürlüğü tüm okullarda trafik eğitimi veriyor

Emet Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere, emniyet kemeri kullanımının önemi, çocukların arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları,servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Emet Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli ve görevlerimizin başında geliyor. Bu nedenle ilçemizdeki okullarda öğrencilerimize trafik, asayiş ve terör konuları başta olmak üzere güvenlikle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İlçemizde bulunan Anaokulu, ilkokul ve ortaokulların tamamında konusunda uzman personellerimiz öğrencilere hem eğitim vermiş, hem de sorularını cevaplandırmışlardır. Çocuklarımızın güvenliği için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz “diye konuştu.