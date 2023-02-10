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Emet Gürpınar köyünden deprem bölgesine 42 bin 500 TL yardım

Kütahya’nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin yanı sıra, 42 bin 500 TL banka yardım hesaplarına yatırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin yanı sıra, 42 bin 500 TL banka yardım hesaplarına yatırıldı.


Gürpınar köyünden deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan bir pikap yardım malzemesi Emet Belediyesi yardım toplama merkezine teslim ederken, 42 bin 500 TL ise Gürpınar köyü muhtarı Rıza Doğan tarafından banka yardım hesaplarına yatırılarak dekontu ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek'e teslim edildi.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, duyarlı davranışlarından dolayı muhtar Rıza Doğan nezdinde tüm Gürpınar köyü halkına şükranlarını iletti.

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